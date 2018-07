Preso suspeito de crime contra policial e namorada A Polícia Civil de Ibiúna, em São Paulo, prendeu nesta sexta-feira, 10, Leonardo Tadeu dos Santos, de 20 anos, acusado de integrar o bando que sequestrou e baleou o policial militar Leonardo dos Santos Monteiro e abusou sexualmente da sua namorada, na madrugada de quinta-feira. Ele estava numa casa, no bairro Votorantim, onde também foram encontradas porções de cocaína e maconha. Com o suspeito, os policiais apreenderam um revolver 38 com numeração raspada e um tênis sujo de sangue. A arma e o calçado serão submetidos à perícia, já que, entre os projéteis retirados do corpo do policial, havia bala do mesmo calibre.