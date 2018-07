Preso suspeito de estuprar a enteada de 7 anos no Rio Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, prenderam na última sexta-feira, 6, um suspeito de estuprar a enteada, de 7 anos. Em depoimento, a mãe da vítima contou que já estava desconfiada dos abusos porque todas as vezes que saía para trabalhar, a menina chorava e demonstrava medo em ficar sozinha com o padrasto. A criança confirmou os abusos. Contra o suspeito foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Justiça.