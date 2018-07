Preso suspeito de facilitar assaltos a carros-fortes Um supervisor de uma empresa de carros-fortes foi detido na manhã de quarta-feira, 16, suspeito de ter colaborado com bandidos em quatro assaltos na região de Campinas, no interior de São Paulo. A investigação foi feita pela 2ª Delegacia de Investigação sobre Roubos a Cargas do Departamento Investigações Criminais (Deic).