Preso suspeito de falsificar CNHs em lan house do MS A polícia prendeu ontem, em flagrante, Wellington Nunes de Andrade, acusado de falsificar documentos, inclusive Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e diplomas escolares. A polícia chegou ao suspeito após denúncia anônima de que ele estaria em uma lan house do bairro Jardim Petrópolis, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde imprimia os documentos falsificados.