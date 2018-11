Preso suspeito de furtar 7 vezes o mesmo local em SP

O capitão da PM e relações públicas do 11º Batalhão, Jacintho Del Vecchio, informou que um veículo da polícia fazia o patrulhamento no bairro quando flagrou um homem que escalava a grade do mercado. Alex Luis Cândido tentou fugir da polícia mas foi detido. "O proprietário do imóvel foi chamado e verificou junto à polícia que havia madeiras forçadas no forro e algumas telhas tinham sido retiradas", disse o policial.

A Polícia Civil disse hoje que estava em diligências para apurar a ação do rapaz nesta madrugada e o envolvimento dele nos outros furtos cometidos. Segundo informou a mulher do proprietário, Anair Guarino, de 74 anos, o casal possui o comércio no local há 44 anos e já havia sido roubado. "Mas nada se compara a isso", disse a dona. "Foram sete vezes entre um domingo e o início da outra semana. Para mim ele (o suspeito) não faz isso sozinho", afirmou a mulher. O prejuízo aproximado, calculado pelos proprietários, é de R$ 50 mil, entre mercadorias como cigarros e equipamentos.