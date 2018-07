Preso suspeito de liderar ataques no fim de 2006

De acordo com a polícia, Boto é o chefe da venda de drogas no Morro do Tuiuti, na zona norte. Ele foi preso quando dirigia um Palio Weekend que havia sido roubado na Tijuca. Com o criminoso, os policiais apreenderam uma pistola Glock calibre 40 milímetros.

ÔNIBUS

Entre as ações atribuídas a Boto está o ataque a um ônibus da Viação Itapemirim que partiu de Vitória, no Espírito Santo, com destino a São Paulo em 27 de dezembro de 2006. O veículo com 28 pessoas foi incendiado por um grupo de cerca de 20 homens na Avenida Brasil.

Os criminosos pararam o ônibus, roubaram os pertences dos passageiros e atearam fogo ao banco do motorista. Os ocupantes quebraram as janelas para sair do veículo. Na rua, se depararam com a quadrilha armada. Foi quando a polícia chegou e começou um tiroteio.

Oito passageiros do ônibus morreram e sete ficaram feridos, entre eles a modelo Bia Furtado. Ela teve 45% do corpo queimado, passou por dez cirurgias e seis enxertos de pele. Quando chegou ao hospital, as chances de sobrevivência da modelo estavam em 30%.