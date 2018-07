Preso suspeito de matar duas meninas em Sorocaba-SP O suspeito de participar do assassinato de duas meninas em Sorocaba, no interior de São Paulo, foi preso ontem à tarde. Após ouvir relatos de vizinhos, a Polícia Civil suspeita que o crime tenha sido cometido por mais de uma pessoa e trabalha com as hipóteses de vingança e crime sexual.