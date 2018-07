Preso suspeito de matar idosa em 'saidinha de banco' A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem o foragido da Justiça Bruno Alexandre Barbosa de Oliveira. Ele supostamente integrava uma quadrilha que, segundo a polícia, vinha aterrorizando o bairro de Vila Isabel, na zona norte da capital fluminense. Oliveira também é suspeito de ser autor do disparo, à queima-roupa, que matou uma idosa, na Praça Sá Viana, no dia 12 de abril, durante uma "saidinha de banco". Contra Oliveira havia três mandados de prisão, além de 18 passagens pela Justiça por roubo, tráfico e latrocínio.