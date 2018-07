Preso suspeito de matar mãe e a enterrar em casa Um jovem de 26 anos foi preso ontem, por suspeita de matar e enterrar a mãe no próprio quarto da casa onde eles moravam, em São Sebastião, no Distrito Federal. De acordo com a polícia, Rosilda Maria de Fátima, de 48 anos, estava desaparecida havia 27 dias. O rapaz chegou a registrar o desaparecimento da mãe, fez panfletos e distribuiu em vários locais do Distrito Federal. Porém, ao menos três denúncias anônimas informaram à polícia que o corpo de Rosilda estaria enterrado na casa.