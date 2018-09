Preso suspeito de matar vereador em Analândia-SP

O suspeito, de 26 anos - cuja identidade não foi revelada para não atrapalhar as investigações -, está preso em Itirapina, acusado de porte ilegal de arma. Com ele, a polícia encontrou dois revólveres calibre 38, de cano longo, com características semelhantes às das armas usadas pelos bandidos no assassinato do vereador. As armas serão submetidas à perícia.

O delegado seccional de Rio Claro, Roberto Daher, aguarda a perícia para confirmar se partiram de uma dessas armas as balas que mataram Nalin. O nome do suspeito estava numa lista de contatos apreendida com traficantes.

A organização não-governamental (ONG) Associação Amigos de Analândia acredita que a morte do vereador teria sido encomendada por interesses políticos. Ele era da oposição e tinha denunciado irregularidades na administração do município.