Preso suspeito de participar da morte de policial em SP Policiais civis de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, detiveram, por volta das 21h de ontem, um suspeito de participação na morte, ocorrida na noite do último dia 03, do chefe dos investigadores do 3º Distrito Policial da cidade, Luiz Gonzaga Marques, de 46 anos. Por meio de investigações, os policiais chegaram até a casa de Heberson de Mello Silva, de 19 anos, no bairro Divinéia, em São Bernardo. No local, o suspeito foi detido e com ele apreendida uma moto Honda Titan vermelha, CG 150, placa DVP 3101, de São Bernardo. Silva teria usado a moto para ajudar os assassinos a deixar o local do crime, um bar localizado no bairro Demarchi, também em São Bernardo. A mãe de outro suspeito de envolvimento no homicídio foi detida pela polícia para ajudar nas investigações. Na casa dela, os policiais encontraram produtos roubados, como medicamentos e alimentos.