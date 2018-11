Preso suspeito de participar da morte de torcedor em MG A Polícia Civil prendeu um integrante de uma torcida organizada do Atlético-MG na manhã deste sábado, em Belo Horizonte, suspeito de participar do assassinato do cruzeirense Otávio Fernandes, de 19 anos. A vítima foi espancada até a morte no dia 27 de novembro, no bairro São Pedro, durante uma briga entre os grupos rivais na saída de um campeonato de luta. A polícia continua as buscas por outros nove suspeitos.