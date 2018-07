Preso suspeito de praticar vários estupros em Macaé Um homem de 27 anos foi preso na noite de ontem (10), no município de Macaé, no Rio de Janeiro, por suspeita de praticar uma série de estupros nos últimos meses na região. Ele foi preso durante uma operação conjunta entre agentes da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (3ª CRPI) e policiais da 123ª DP. O suspeito foi reconhecido por cinco vítimas, segundo a polícia.