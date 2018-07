Preso suspeito de roubar 10 carros por dia no RJ

Ele foi detido no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Contra ele havia um mandado de prisão pendente por homicídio. Foi apreendido uma pistola com o suspeito. Na casa do preso a polícia apreendeu mais três pistolas, munição, centenas de cartões bancários, identidades, além de dezenas de celulares e relógios. Segundo a polícia, o material encontrado seria de vítimas do assaltante.