Preso suspeito de roubar banco em Araruama-RJ Um suspeito de integrar quadrilha que roubou uma agência bancária, no município de Araruama, foi preso nesta sexta-feira, 10, no bairro da Saúde, no centro do Rio de Janeiro. O homem de 44 anos tem várias anotações criminais pelo crime de roubo, além de um mandado de prisão pendente por roubo, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Os agentes chegaram até o criminoso a partir de denúncias anônimas.