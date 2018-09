Preso suspeito de roubar carros em São Gonçalo, no RJ A Polícia Militar prendeu hoje um jovem de 19 anos suspeito de roubar carros no município de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A equipe localizou o rapaz após receber uma denúncia anônima. Ele foi preso em casa, na Travessa Bom Retiro, no Morro do Castro. Contra ele constavam ordens de prisão por roubo de carros, homicídios e tráfico de drogas.