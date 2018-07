Preso suspeito de roubar relicário em igreja de Santos

De acordo com o depoimento do padre responsável pela paróquia, no dia do assalto a câmera registrou um desconhecido entrando na igreja e jogando uma pedra contra o vidro que protegia o relicário. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial.

Já em Guaiçara, no interior de São Paulo, a polícia está à procura do autor das pichações nas imagens sacras da Igreja Matriz, localizada no centro da cidade. A secretaria da igreja percebeu na tarde de quarta-feira que algumas imagens estavam pintadas com esmalte, provavelmente de unha. Algumas peças foram quebradas.

Cerca de dez imagens tiveram a boca, as unhas e o rosto pintados. Santo Expedito teve o braço quebrado, de acordo com a polícia. A igreja fica aberta durante o dia e a polícia ainda não tem suspeitos. O laudo sobre a perícia feita no local deve ficar pronto em 30 dias.