Preso suspeito de roubar remédios de hospital de SP A polícia prendeu um dos três acusados de roubar cerca de 600 frascos e ampolas de medicamentos do Hospital do Servidor Público Estadual, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo, no último dia 16. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Gledson Ribeiro de Oliveira, de 26 anos, foi encontrado na zona leste da cidade. O prejuízo do roubo foi estimado em R$ 250 mil.A partir das imagens do circuito interno do hospital, a polícia identificou os outros dois suspeitos. Um deles é um comerciante de 47 anos. No dia do crime, trajando jaleco branco e com crachás, o trio entrou no hospital, foi até uma geladeira e encheu duas sacolas de remédios. Uma funcionária flagrou a ação, mas foi ameaçada e não reagiu. Os criminosos fugiram a pé.