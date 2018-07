Preso suspeito de ser justiceiro na Baixada Fluminense A Polícia Civil do Rio prendeu, nessa quinta-feira, 13, Gabriel Fernandes de Araújo, de 20 anos, um dos suspeitos de envolvimento na execução de Igor Oliveira Falcão, ocorrida no dia 23 de janeiro, em plena luz do dia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O crime foi filmado com um celular, e o vídeo foi colocado na internet.