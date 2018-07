Preso suspeito de ser principal ladrão de bancos do RN O motorista João Alves Nunes, o chamado "João da Besta", foi preso na manhã de hoje no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Ele é considerado o principal ladrão de bancos do Rio Grande do Norte. De acordo com as investigações, Nunes fugiu para São Paulo depois que seu grupo foi desmantelado pela polícia potiguar. Ele também é apontado como autor da morte do capitão do Exército, Francisco de Assis da Fonseca Melo, de 58 anos, em julho 2007.