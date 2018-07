Preso suspeito de ter assassinado pediatra na Bahia A Polícia Civil baiana acredita ter prendido o autor do assassinato da pediatra paulista Rita de Cássia Tavares Giacon Martinez, de 39 anos, morta na quinta-feira em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Gilvan de Assis foi reconhecido por policiais durante análise das imagens feitas pelo sistema de segurança do shopping center de Salvador no qual a médica foi rendida antes de ser levada ao local onde foi assassinada.