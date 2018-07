Preso suspeito de ter cometido mais de 30 estupros

Segundo a Polícia Civil, com um faca, o suspeito rendia as vítimas na Rodovia Castelo Branco, quando elas saíam para trabalhar pela manhã ou retornavam à noite. Em seguida, as levava para terrenos baldios, onde as violentava e ainda usava a arma para deixar marcas nos pescoços das mulheres.

Ao menos 12 vítimas identificaram o servente como o autor do crime na delegacia de Barueri. Ele já havia cumprido pena por estupro por dois anos, em 2006. O suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Carapicuíba, após ter a prisão preventiva decreta.