Preso terceiro acusado por estupro de estrangeira no Rio de Janeiro

O terceiro acusado de estuprar uma turista estrangeira, agredir seu namorado e assaltar ambos dentro de uma van, no Rio, no último sábado, 30, foi preso na noite desta segunda-feira em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

Carlos Armando Costa dos Santos, de 21 anos, estava em frente ao condomínio Village São Francisco. Ele seria levado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), na zona sul do Rio, onde deve ficar preso e ser submetido a reconhecimento pelas vítimas.

Wallace Aparecido Souza Silva, de 22 anos, e Jonathan Foudakis de Souza, de 20 anos, os outros acusados pelo crime, estão detidos desde sábado.