Preso traficante que atuava em GO e no DF A polícia prendeu ontem um traficante de drogas que atuava na região de Goiás e do Distrito Federal (DF). José Vieira de Carvalho Filho, conhecido como Zequinha, comandava uma associação criminosa, fomentando traficantes menores e tendo a seus serviços jovens que faziam diversos serviços ligados ao tráfico.