Preso trio acusado de mais de 30 roubos em SBC Após seis meses de investigação, policiais do 4.° Distrito Policial de São Bernardo do Campo (SP) prenderam na madrugada desta quarta-feira, 12, três homens responsáveis por mais de 30 roubos na região. De acordo com os investigadores, os criminosos costumavam deixar as vítimas amarradas em um matagal no distrito de Riacho Grande enquanto sacavam o dinheiro. O bando também praticava furtos, sequestros relâmpagos, roubos de carros e cargas de caminhão.