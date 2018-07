Segundo informações preliminares da Polícia Militar, dois dos criminosos roubaram a padaria por volta de 4h40 e fugiram em um veículo no sentido Ponte do Limão. O terceiro indivíduo permaneceu no local com os reféns, mas a Polícia negociou a libertação das pessoas e o bandido foi preso. O mesmo aconteceu com os outros dois.