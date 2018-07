Preso trio que desviava cartões nos Correios Três integrantes de uma quadrilha que vinha agindo dentro de centros de distribuições dos Correios desviando malotes contendo cartões bancários foram presos, na noite de ontem, por investigadores do 66º Distrito Policial, do Vale do Aricanduva, na zona leste da capital. Os criminosos, todos detidos em casa, foram identificados e encontrados pela polícia após cerca de 20 dias de trabalho investigativo.