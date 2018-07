Preso trio suspeito de roubar carga em shopping de SP

O ataque aconteceu quando o motorista do furgão parou no estacionamento do shopping para sacar dinheiro. O ajudante ficou no veículo. O trio dominou no funcionário e o colocou no compartimento de cargas. Em seguida, eles seguiram para o bairro de Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. A mercadoria foi transferida para outro veículo e o ajudante feito refém foi abandonado, juntamente com o furgão roubado.

Os policiais flagraram os três homens tentando fugir para janela do imóvel. A equipe prendeu um estoquista, de 23 anos, e dois ajudantes, de 20 e 23 anos, respectivamente. O refém reconheceu o trio. A polícia apura a participação dos presos em outros roubos.