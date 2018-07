Preso um dos chefes do tráfico da Mangueira, no Rio A Polícia Civil prendeu Jorge Silveira dos Santos, conhecido como Jorginho Branco, apontado como um dos principais chefes na hierarquia do tráfico de drogas do Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Ele foi preso por agentes do 73ª Distrito Policial (Neves) na noite de ontem, no bairro da Tijuca, também na zona norte.