Preso um dos ladrões de banco mais procurados do RS A Polícia Federal (PF) prendeu nesta tarde, durante a Operação Canudos, O.T.S., de 42 anos, conhecido como "Bonitinho", um dos assaltantes de banco e carro-forte mais procurados do Rio Grande do Sul, segundo a corporação. O suspeito portava documentos falsos e estava escondido na casa de uma amiga no município gaúcho de Redentora, na região norte do Estado. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça Federal de Novo Hamburgo.