Preso um dos líderes do tráfico no País, anuncia polícia

Uma ação de policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba (PR) e do Departamento Estadual de Narcóticos de São Paulo prendeu nesta terça-feira, 3, Charles Robert Dezero, 33 anos, considerado pela polícia paulista um dos maiores traficantes do País e que chegava a movimentar cerca de 500 quilos de cocaína mensalmente. Segundo o delegado Ferreira Neto, da 3.ª delegacia da Divisão de Inteligência do Denarc paulista, o traficante atuava em todo País e morava em Curitiba para despistar a polícia. "Pelo menos uma vez por mês ele ia a São Paulo para coordenar as ações do grupo". No final da tarde de hoje ele foi levado para São Paulo em um avião do governo paulista. Dezero estava escondido havia cerca de um ano no bairro Bigorrilho, na capital paranaense. Junto com ele a polícia encontrou um Land Rover, um Mini Cooper, um Toyota Rave 4 e uma moto Harley Davidson avaliados em R$ 600 mil.