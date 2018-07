Preso um dos maiores receptadores de veículos em SC A Diretoria Estadual de Investigação Criminal (DEIC) de Santa Catarina prendeu na madrugada de hoje Fabio da Silva, de 30 anos, apontado como um dos maiores receptadores de veículos roubados do Estado. Ele foi encontrado em Joinville, região onde atuava. De acordo com o delegado que coordenou os trabalhos, Alexandre Carvalho de Oliveira, uma operação policial realizada em lojas de autopeças há cerca de três meses resultou na apreensão de um carregamento com cerca de 100 unidades de caixas de câmbios de veículos, sem procedência legal. O carregamento era destinado ao comércio de Silva, localizado em Joinville. O mandado de prisão do suspeito foi expedido há três meses, mas desde então ele estava foragido.