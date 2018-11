Preso um dos principais traficantes de armas do País

O uruguaio foi um dos alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Armas. Em 2005 foi indiciado pela PF em São Paulo por tráfico internacional de armas. Atualmente, é proprietário de um clube de tiro em Rivera, no Uruguai, e de uma oficina de veículos em Santana do Livramento, no Brasil.

No dia 1º de dezembro, a PF havia prendido em flagrante em Porto Alegre um motorista de ônibus de linha regular intermunicipal que trazia no veículo da empresa duas pistolas 9mm novas com numeração raspada, 40 munições de fuzil e oito carregadores. O receptador das armas também foi preso em flagrante. A encomenda teria partido do traficante uruguaio e seria enviada ao Rio de Janeiro.