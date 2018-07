Preso um dos traficantes mais procurados do Rio O Serviço Reservado da Polícia Militar de Niterói, região metropolitana do Rio, deteve, na noite de ontem, José Carlos Da Silva, de 38 anos, o "Dundi", um dos traficantes mais procurados do Estado do Rio. José Carlos foi responsável pela invasão da Favela do "Buraco do Boi", no centro de Niterói, em janeiro de 2010.