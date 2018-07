Preso vereador acusado de homicídio em Maceió

A prisão do vereador aconteceu no bairro Chã da Jaqueira e foi executada por agentes da Deic (Diretoria Especial de Investigação e Capturas).

O vereador Luiz Pedro é acusado de ser o mandante do assassinato do servente de pedreiro Carlos Roberto dos Santos Pereira, 31 anos, morto com 22 tiros, em agosto de 2004, na periferia de Maceió.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o vereador foi encaminhado para a Casa de Custódia da Polícia Civil, no bairro do Farol, onde ficará recolhido à disposição da Justiça.