Preso viúvo de grávida assassinada em São Gonçalo Rodrigo Folly Cuzzuol, de 34 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 23, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, acusado de ser o mandante do assassinato da própria mulher Suelen de Souza Sales, em abril. Suellen estava grávida de seis meses do primeiro filho e foi enforcada com um fio de computador. O bebê não resistiu.