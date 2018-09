Presos 10 acusados de porte ilegal de armas no PR Dez pessoas acusadas por posse ilegal de arma foram presas hoje durante a Operação Jirau II, desencadeada pelo Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde da Polícia Militar do Paraná. Além das prisões, foram apreendidas 16 armas, sendo 15 armas de caça, um revólver e outras quatro espingardas de pressão. De acordo com a PM, as equipes que cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços do município de Capanema, no sudoeste do Paraná, a 600 quilômetros de Curitiba, também recolheram uma grande quantidade de munição. Eles apreenderam ainda carne de animal abatido e fecharam duas fábricas clandestinas de industrialização de palmito. Foram mobilizados pelos menos 60 policiais militares ambientais em cerca de 20 viaturas. A operação foi montada após um trabalho de levantamento de dados a partir de informações repassadas ao Disque Força Verde. A ação foi desencadeada na região onde, segundo as denúncias, há caça de animais silvestres. De acordo com o capitão Valdecir Gonçalves Capelli, comandante da 4ª Companhia de Polícia Ambiental Força Verde, o objetivo da ação foi de proteção à fauna e à flora do entorno do Parque Nacional do Iguaçu, declarado patrimônio natural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). "A própria sociedade nos denunciou a prática dos crimes ambientais e não podemos nos calar diante disso, já que nossa missão é proteger o meio ambiente", disse o oficial.