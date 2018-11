Presos 10 em ação contra tráfico internacional de drogas

Com base nas apurações, foi possível identificar uma organização criminosa transnacional atuante no tráfico de armas e de drogas nas regiões de Costa Marques (RO), Guayaramerin, na Bolívia, e Alvorada D''oeste (RO). A quadrilha em questão seria chefiada por Roque Cardoso de Oliveira, ex-foragido da Justiça brasileira e detido no Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho desde 16 de novembro, quando foi capturado na Bolívia. Ele estava foragido desde 2007 e, na Bolívia, utilizava o nome falso de Juan Carlos Quintanilha Peres.

Até o momento, dez pessoas foram presas durante a operação, batizada de Príncipe da Beira, em referência a um local fronteiriço entre Bolívia e Rondônia. Também foram apreendidos 300 quilos de pasta base de cocaína, além de sete veículos, uma pistola 9 milímetros e munições. Os principais destinos das drogas e das armas eram os Estados de Goiás, Rio de Janeiro e Ceará. Estão sendo cumpridos 40 mandados de busca domiciliar (37 em Rondônia, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Mato Grosso do Sul) e 24 mandados de prisão temporária (22 em Rondônia e 2 no Rio de Janeiro).

A Justiça Federal de Ji-Paraná vai apreender vários imóveis da quadrilha, incluindo dez fazendas localizadas entre os municípios de Costa Marques e Alvorada D''oeste, ambos em Rondônia, propriedades rurais com áreas entre 500 a 5.000 hectares, algumas delas suspeitas de serem usadas para pousos e decolagens de carregamentos de pasta base de cocaína e armas oriundas da Bolívia. Também serão apreendidas 11 residências em zonas urbanas, principalmente nas cidades de Alvorada D''oeste e Espigão D''oeste, redutos da organização criminosa e 60 veículos - entre motos, carros e camionetas -, além de seis mil cabeças de gado.

A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF) de Ji-Paraná e é deflagrada hoje com a participação de mais de 260 policiais, sendo 180 federais, com o apoio do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Rondônia, da Força Nacional de Segurança Pública e de Agentes Penitenciários Federais. Os membros da quadrilha serão indiciados por importação, aquisição de drogas; associação para o tráfico; financiamento e custeio de tráfico de drogas; tráfico internacional; tráfico de armas; e lavagem de dinheiro.