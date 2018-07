Presos 11 acusados de adulterar notas fiscais em PE

Participaram da ação 335 policiais civis e 98 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, que cumpriram 11 mandados de prisão e 47 de busca e apreensão em Recife, cidades da região metropolitana, na zona da mata, do agreste e do sertão. Segundo a polícia, o grupo implantava um sistema que modificava os dados do cupom fiscal que ficavam armazenados nos equipamentos para sonegar impostos, criando um "caixa dois". Foram apreendidos CPUs, máquinas de emissão de nota fiscal, documentos de empresas e armas.