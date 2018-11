Presos 12 policiais por cobrar propina do contrabando Vinte e sete pessoas foram presas, entre elas 12 policiais civis, nas cidades de Foz do Iguaçu e Santa Teresinha, no Paraná, suspeitas de facilitar a passagem de veículos com produtos contrabandeados, drogas e armas por estradas vicinais, perto da BR-277. Segundo a Polícia Militar (PM), que participou da Operação Desvio junto com agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os agentes detidos montaram um esquema para extorquir os contrabandistas.