Presos 12 suspeitos de receptação de veículos em SP

As prisões fazem parte da Operação Clone, deflagrada hoje nos Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Piauí, Rondônia, Goiás e Minas Gerais. Ao menos 23 veículos foram apreendidos durante a ação nos nove Estados. Também foram encontrados computadores e instrumentos de adulteração de veículos.

Segundo Rubens Cardoso Machado, da Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto (DIG), as investigações tiveram início em junho do ano passado, após a abertura de um inquérito na cidade que apurava furto, roubo e receptação de veículos.