Presos 12 suspeitos de tráfico e homicídios em PE Doze pessoas foram presas hoje na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. De acordo com as polícias Civil e Militar, o objetivo da Operação Subúrbio é desmontar uma quadrilha suspeita de envolvimento em tráfico de drogas e homicídios. No total, 170 agentes cumprem 22 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão na capital pernambucana e nas cidades de Olinda, São Lourenço da Mata e Camaragibe.