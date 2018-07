Presos 13 em ação contra tráfico de drogas em Pernambuco

Treze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 29, em Pernambuco durante a Operação Garimpeiro, em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, contra uma quadrilha suspeita de tráfico de drogas que age na região metropolitana de Recife e sertão do Estado. Nove pessoas foram presas através dos mandados e outras quatro foram presas em flagrante com drogas. A operação foi realizada nas cidades de Recife, Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos Guararapes e Salgueiro. Segundo o delegado e diretor da Polícia Judiciária, Osvaldo Morais, após três meses de investigação, os policias conseguiram deter o líder da quadrilha, conhecido como Felipe do Ouro, que recebia a cocaína do Sul do País e a transformava em crack, que era distribuído nas cidades próximas a Recife e no sertão de Pernambuco. Foram apreendidos drogas, como cocaína, crack e maconha, além de armas, veículos e motos.