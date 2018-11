Presos 13 suspeitos de impor toque de recolher em MG As polícias Civil e Militar de Minas Gerais prenderam 13 pessoas suspeitas de participação no toque de recolher imposto por traficantes na região do bairro Estrela Dalva, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Oito prisões foram cumpridas na manhã de hoje durante uma operação conjunta que mobilizou 240 agentes e dois helicópteros.