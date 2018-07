Presos 14 em ação contra narcotráfico no Piauí A Polícia Civil do Piauí, em conjunto com as Polícias Militar e Rodoviária Federal, prendeu hoje 14 pessoas - entre elas dois policiais militares, empresário de uma concessionária de veículos e funcionários de empresas de turismo - durante a operação Copipa em Teresina, no Piauí. O objetivo da operação, segundo o delegado de Repressão ao Entorpecente da Polícia Civil, João José Pereira Filho, é desmantelar uma quadrilha de tráfico de drogas que levava cocaína do Pará para o Piauí. Os detidos, segundo o delegado, foram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha, associação ao tráfico e corrupção ativa e passiva. A operação deve cumprir 16 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão, emitidos pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Teresina, Almir Abib Tajra Filho. Foram apreendidos cerca de quatro mil papelotes de crack, dois quilos de cocaína, quatro motos e seis carros.