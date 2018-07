Presos 14 por aplicar golpes finaceiros em empresários no PR

A Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas de Curitiba prendeu nesta quinta-feira, 26, 14 pessoas acusadas de pertencer a uma quadrilha que ofereceria empréstimos a grandes empresários, em nome de instituições financeiras fictícias, com taxas de juros abaixo das praticadas no Brasil e com longo prazo para pagamento. Para garantir e liberar o empréstimo, eles exigiam depósito de uma espécie de seguro. Três pessoas estão foragidas. Segundo as investigações, os integrantes da quadrilha seriam pessoas capacitadas para trabalhar no mercado financeiro. "Para cada golpe, a quadrilha inventava um banco internacional diferenciado, montava sites fictícios, pagava passagens para que os empresários fossem ao escritório em Madri, para que as transações parecessem o mais real possível", destacou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Luiz Fernando Delazari. As prisões foram feitas nas cidades paranaenses de Curitiba, Apucarana, Matinhos e Foz do Iguaçu, além de Balneário Camboriú (SC) e Brasília. A polícia informou ter conhecimento de pelo menos quatro golpes aplicados em vítimas de Curitiba, São Paulo e Mato Grosso, em que teriam conseguido arrecadar R$ 1 milhão. Pelas investigações, descobriu-se que os presos identificavam-se como pertencentes a uma instituição financeira internacional (fictícia) e que buscavam parceiros para investir no País. Segundo o delegado Marcus Vinícius Michelotto, os acusados chegavam a pagar passagem até Madri para conhecer o escritório, que, segundo a polícia, servia apenas para ludibriar o interessado. Alguns integrantes da quadrilha os recebiam e apresentavam as taxas de juros. "O empresário acreditava que, aplicando em bancos no Brasil o dinheiro emprestado no exterior, poderia usar os rendimentos para pagar os juros baixos oferecidos pela instituição e se interessava pelo negócio", acentuou Michelotto. Mas para que o empréstimo fosse concedido, eles pediam bens em garantia. "No entanto, como o suposto empréstimo geralmente passava de R$ 1 milhão, eles diziam que os bens não eram suficientes e apresentavam um seguro, que deveria ser pago para que o contrato fosse realizado." Os depósitos eram feitos, então, em nome de pessoas da quadrilha ou de empresas de fachada. Nas buscas e apreensões foram encontrados 18 títulos falsos do Banco Central da Venezuela e dois títulos falsificados da Petrobrás, além de cartões de crédito, talões de cheque, automóveis e computadores. Os acusados mantinham também sites das empresas fictícias também com o intuito de ludibriar o interessado.