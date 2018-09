Presos 14 por contrabando na Via Dutra; 4 são chineses A Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de mercadorias chinesas ilegais na divisa do Estado de São Paulo com o Rio, na altura do quilômetro 1 da Rodovia Presidente Dutra nesta madrugada. De acordo com a Polícia, 14 pessoas foram detidas, entre elas quatro chineses, um despachante aduaneiro do Rio, dois motoristas e sete ajudantes de caminhão. Relógios, bolsas femininas, CDs, roupas e eletrônicos estão entre os produtos que seguiam no caminhão com apoio de quatro automóveis.