Presos 15 em ação contra roubo de carros em RS e SC Uma operação conjunta da Polícia Civil do Rio Grande do Sul com a Polícia Civil de Santa Catarina desarticulou hoje uma quadrilha especializada no roubo, clonagem e revenda de automóveis nos dois Estados. Dos 20 mandados de prisão expedidos pela Justiça, dez foram cumpridos em Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha e Esteio (RS) e cinco em Araranguá, Içara, Itapema e Joinville (SC). Os policiais continuam buscando cinco pessoas. O delegado Ranolfo Vieira Júnior, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) do Rio Grande do Sul, disse que a quadrilha agia preferencialmente nos bairros de classe média alta de Porto Alegre, como Bela Vista e Moinhos de Vento. Os ladrões ganhavam de R$ 1 mil a R$ 3,2 mil por operação e chegavam e roubar quatro veículos por dia. Na seqüência, os carros eram repassados a outro grupo, que adulterava sinais identificadores e falsificava documentos. Em outra ponta de rede, receptadores revendiam os automóveis em Santa Catarina. A operação mobilizou 140 policiais nos dois Estados. Entre os presos estão dois advogados, um despachante e um foragido com duas pistolas, uma submetralhadora e um carro clonado. Também foram recuperados 18 veículos roubados nos últimos dias. A polícia gaúcha acredita que a quadrilha era responsável por cerca de 20% dos roubos de automóveis praticados em Porto Alegre.