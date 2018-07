Presos 17 acusados de pertencer a quadrilha no Amapá Dezessete pessoas foram presas ontem em Macapá (AP) acusadas de pertencer a uma quadrilha de assaltantes comandada por detentos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Cerca de 85 policiais federais, civis e militares deflagraram a Operação Alça de Mira e cumpriram seis mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva expedidos pela 4ª Vara Criminal de Macapá.