Presos 17 acusados de tráfico de drogas em 4 Estados Dezessete pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Teia, da Polícia Federal, deflagrada em quatro Estados para combater o tráfico de drogas. Segundo a PF, 15 delas foram capturadas na Bahia. O objetivo principal do trabalho realizado pela PF era o cumprimento de 18 mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina, em Pernambuco. As ações ocorreram simultaneamente nas cidades de Petrolina, em Pernambuco; Juazeiro, na Bahia; Fortaleza, no Ceará; e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. As investigações começaram em 2007 e tinham como finalidade desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de entorpecentes, homicídios, bem como outros delitos, que distribuía cocaína oriunda da Bolívia a partir de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para a região Nordeste do Brasil, mais especificamente para os Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará. Todos os envolvidos, segundo a PF, foram interrogados pelas autoridades policiais e em seguida conduzidos às respectivas cadeias públicas, onde permanecerão à disposição da Justiça.